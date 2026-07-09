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"Узбекнефтегаз" спустя 11 лет начал добычу газа на законсервированной скважине месторождения Ахирбулок

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - АО "Узбекнефтегаз" возобновило добычу на одной из трех разведочных скважин газоконденсатного месторождения Ахирбулок, пробуренных в 2013-2015 годах, говорится в сообщении компании.

"В 2013-2015 годах на Ахирбулоке были пробурены три разведочные скважины. Однако из-за поступления газа вместе с пластовой водой они были временно законсервированы, а затем закрыты в соответствии с действующими техническими требованиями", - отмечает компания.

По данным "Узбекнефтегаза", повторный анализ геологических данных выявил дополнительный потенциал этих скважин. В связи с этим в мае текущего года специалисты предложили возобновить работу скважин №2 и №3 путем проведения капитального ремонта.

Компания отмечает, что в настоящее время начат ремонт скважины №2. 3 июля текущего года из этой скважины был получен промышленный приток природного газа, после чего она была возвращена в эксплуатацию. В настоящее время ведется установка газоочистного оборудования и строительство 10-километрового газопровода для освоения месторождения.

При этом "Узбекнефтегаз" не раскрывает дебит скважины и прогнозируемые объемы добычи, но отмечает, что эти работы позволят более эффективно использовать потенциал действующих месторождений, увеличить объемы добычи газа и укрепить энергетическую стабильность страны.

Председатель правления "Узбекнефтегаза" Абдугани Сангинов в четверг поручил продолжить работы по вводу в эксплуатацию законсервированных скважин и обеспечить запуск скважины №3 месторождения Ахирбулок в установленные сроки.

По данным из открытых источников, газоконденсатное месторождение Ахирбулок расположено в Бухарской области Узбекистана и входит в Бухаро-Хивинский нефтегазоносный регион - один из основных центров добычи углеводородов в стране. Месторождение было открыто "Узбекнефтегазом" в 2014 году.

Узбекистан Узбекнефтегаз
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