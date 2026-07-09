Новый санкционный режим против контрабанды мигрантов предложен в ЕС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) и глава дипломатии ЕС Кая Каллас выдвинули в четверг предложение о новом режиме санкций "для противодействия угрозам, связанным с контрабандой мигрантов, торговлей людьми и другими формами организованной преступности".

"Сегодня мы представляем новый режим санкций против контрабандистов и торговцев людьми, занимающихся незаконной перевозкой мигрантов. У нас всех общая цель: вытеснить их из бизнеса. И спасти жизни тысяч людей, мечтающих о лучшей жизни. Это мы в Европе должны решать, кто к нам обращается и при каких обстоятельствах", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Со своей стороны, Каллас отметила, что "контрабанда мигрантов, незаконная торговля оружием и отмывание денег угрожают безопасности наших граждан и подрывают наши демократии".

"Сегодня мы предлагаем новый режим санкций, направленный на борьбу с организованными преступными сетями там, где это нанесет им наибольший ущерб: их финансам и способности действовать за пределами национальных границ", - сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Как сказано в коммюнике ЕК, организованные преступники дестабилизируют общества, подрывают верховенство права и демократию, ослабляют экономическую стабильность и безопасность.

"Незаконная деятельность контрабандистов и торговцев людьми и мигрантами, осуществляемая за пределами ЕС, представляет серьезную угрозу безопасности и ценностям союза. Хотя число нелегальных мигрантов сократилось более чем на 50% за последние два года, слишком много людей по-прежнему рискуют жизнью и погибают от рук контрабандистов", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

В нем поясняется, что эта инициатива была объявлена фон дер Ляйен в рамках ее ежегодного доклада 2025 года о состоянии союза и направлена на подрыв бизнес-модели контрабандистов, ограничение их передвижения и прекращение получения ими прибыли.

Предлагаемые меры распространяются на "незаконную деятельность, осуществляемую за пределами союза, которая в силу своего широкомасштабного, систематического или организованного характера представляет серьезную угрозу ценностям и безопасности союза и его государств-членов, а также международной безопасности; на деятельность, связанную с контрабандой мигрантов, торговлей людьми, с незаконным оборотом наркотиков, незаконным производством и оборотом огнестрельного оружия и отмыванием денег".

Новый санкционный режим предусматривает замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов лицам или организациям, участвующим в такой деятельности и включенным в список ЕС, в том числе тем, "кто руководит, направляет или поддерживает" этот незаконный бизнес. Предложение включает запрет на поездки в Евросоюз или транзит через государства-члены ЕС лицам, включенным в список.

Законопроект будет представлен Совету ЕС и должен быть утвержден государствами-членами единогласно.