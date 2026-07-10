Пхеньян намерен качественно и количественно укреплять ядерные силы

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - На прошедшем в четверг под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына расширенном заседании Центрального военного комитета (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) обсуждалось качественное и количественное усиление ядерных сил страны, модернизация военных баз и изменения в военном образовании, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Затронуты вопросы по обновлению технической инфраструктуры боевых систем, расширению и укреплению ядерных вооруженных сил в качественном и количественном отношении и выполнению с учетом перспективы планов для стандартизации, специализации и модернизации военных баз", - говорится в сообщении.

Также, согласно публикации, в ходе заседания "намечены конкретные направления и пути для практического перелома в области тренировки и дальнейшего обновления военного образования".