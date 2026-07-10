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Казахстан ратифицировал поправки в соглашение ОДКБ о статусе воинских формирований

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года", сообщают в пятницу официальные СМИ.

Протокол был подписан в Астане 28 ноября 2024 года, его целью является совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств коллективной безопасности на территории сторон.

Вносимые изменения носят уточняющий и детализирующий характер, а также приводят нормы соглашения в соответствие с национальными законодательствами сторон и положениями нормативных правовых документов ОДКБ.

Касым-Жомарт Токаев Казахстан ОДКБ
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