Казахстан ратифицировал поправки в соглашение ОДКБ о статусе воинских формирований

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности от 10 декабря 2010 года", сообщают в пятницу официальные СМИ.

Протокол был подписан в Астане 28 ноября 2024 года, его целью является совершенствование правовой базы для временного пребывания формирований сил и средств коллективной безопасности на территории сторон.

Вносимые изменения носят уточняющий и детализирующий характер, а также приводят нормы соглашения в соответствие с национальными законодательствами сторон и положениями нормативных правовых документов ОДКБ.