Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций ИТ-компаний

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, трейдеры активно скупали акции чипмейкеров и других технологических компаний, заметно подешевевшие в начале недели.

Новости ряда представителей сектора, появившиеся 9 июля, поддержали уверенность инвесторов в том, что бум в сфере ИИ остается устойчивым. Так, Micron Technology Inc. объявила о пересмотре плана инвестиций в США: теперь компания намерена вложить свыше $250 млрд в страну до конца 2035 года, а не $200 млрд, как предполагалось год назад. Значительную часть средств она потратит на расширение производства чипов в Штатах на фоне стремительного роста спроса на них в условиях быстрого развития ИИ-технологий.

Тем временем Meta Platforms Inc. (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) представила новую версию своей самой продвинутой ИИ-модели Muse Spark 1.1 с платным доступом для разработчиков. Meta впервые начала взимать плату с бизнеса за использование ее ИИ-модели, что создает для компании новый источник выручки.

Акции Meta подорожали на 4,7% по итогам торгов в четверг, Micron - на 4,5%.

Уверенный рост также продемонстрировали бумаги Sandisk Corp. (+7,6%), Advanced Micro Devices Inc. (+5,7%), Marvell Technology Inc. (+5%), Broadcom Inc. (+3,2%).

Рыночная стоимость Amazon.com Inc. выросла на 1,4%, Apple Inc. - на 0,9%, Microsoft Corp. - на 0,3%.

Трейдеры предпочли не фокусироваться на эскалации напряженности на Ближнем Востоке, цены на нефть завершили торги в минусе.

Американские военные подтвердили нанесение ударов по Ирану второй день подряд, а Тегеран пообещал масштабную ответную кампанию, нацеленную на военные базы Штатов на Ближнем Востоке. При этом президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что после американских ударов представители Ирана позвонили ему с просьбой заключить сделку.

События на Ближнем Востоке усиливают инфляционное давление и создают высокую неопределенность, отмечает главный инвестиционный директор Verdence Capital Advisors Меган Хорнеман, слова которой приводит CNBC.

"Все это может закончиться уже завтра, а может перерасти в гораздо более масштабное событие. Мы не знаем этого. В такой ситуации инвесторам необходимо хорошо диверсифицировать вложения в акции", - говорит Хорнеман.

Статданные по экономике США, опубликованные в четверг, были неоднородными. Число новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе неожиданно уменьшилось на 2 тыс., до 215 тыс., сообщило министерство труда США.

Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в июне сократились на 2,4% относительно предыдущего месяца - до 4,09 млн домов в пересчете на годовые темпы, показал отчет Национальной ассоциации риелторов (NAR). Эксперты в среднем прогнозировали их повышение до 4,2 млн домов.

Лидерами роста в Dow Jones стали акции Cisco Systems Inc. (+3,9%), American Express Co. (+3,1%), Goldman Sachs Group Inc. (+2,6%).

Лидером снижения стали бумаги Salesforce Inc. (-2,5%). Аналитики KeyBanc Capital Markets ухудшили рекомендацию для акций компании до "нейтрально" с "покупать", отметив, что не видят перспектив дальнейшего подъема их стоимости.

Капитализация PepsiCo Inc. опустилась на 3,3%. Американский производитель безалкогольных напитков увеличил чистую прибыль и выручку во втором финансовом квартале. Выручка компании превысила прогнозы рынка, а скорректированная прибыль слегка до них не дотянула.

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в четверг вырос на 0,27% - до 52487,41 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 повысилось на 0,81% - до 7543,64 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 1,3%, составив 26206,89 пункта.