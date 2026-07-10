Казахстан ратифицировал протокол об изменении статуса двух пунктов пропуска на границе с Узбекистаном

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в протокол к соглашению между правительством Казахстана и правительством Узбекистана о пунктах пропуска через казахстанско-узбекскую государственную границу от 4 сентября 2006 года", сообщают в пятницу официальные СМИ.

Документ был подписан 8 августа 2024 года в Астане. Протоколом вносятся изменения в статус и режим работы пунктов пропуска "Сырдарья - Малик" и "Целинный - Ок олтин" с двустороннего на международный (многосторонний). Также меняется режим работы с "в светлое время суток" на "круглосуточный".

Ратифицированные изменения и дополнения направлены на увеличение пропускной способности пунктов пропуска и развитие транзитно-транспортного потенциала между Казахстаном и Узбекистаном.