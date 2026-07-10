Потери электроэнергии в Таджикистане в I полугодии снизились до 12,9%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Потери электроэнергии в энергосистеме Таджикистана по итогам первого полугодия 2026 года составили 1 млрд 654,3 млн кВт·ч, или 12,9%, сообщило министерство энергетики и водных ресурсов республики.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем потерь сократился на 607,9 млн кВт·ч, или на 4,2%.

Уровень собираемости платежей на внутреннем рынке в январе-июне достиг 96,1%. Общий объем поступлений составил 4 млрд 244,9 млн сомони, что на 1 млрд 242,4 млн сомони больше, чем годом ранее.

Министерство отмечает, что снижение потерь электроэнергии остается одним из приоритетных направлений развития отрасли. По итогам 2025 года общий объем потерь составил 3,992 млрд кВт·ч, или 15% объема электроэнергии в сети, что на 482 млн кВт·ч, или 3,6% меньше показателя 2024 года.

При этом потери на этапах генерации и передачи электроэнергии составляют соответственно 0,37% и 3,1%, что соответствует международным нормативам. Основной потенциал дальнейшего сокращения сохраняется в распределительных сетях, где уровень потерь достигает 15,6%.

По данным министерства, ключевыми инструментами повышения эффективности электроэнергетического сектора являются модернизация распределительных сетей и внедрение современных систем учета.

Ранее министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на встрече с главой представительства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в республике Хольгером Вифелем обсудил расширение сотрудничества в энергетической сфере и реализацию инфраструктурных проектов.

Как сообщила пресс-служба министерства, стороны уделили особое внимание вопросам привлечения льготного финансирования для проектов, направленных на снижение потерь электроэнергии и повышение эффективности энергетической системы страны.