Инфляция в Германии в июне замедлилась до 2,4%, как и ожидалось

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2,4% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,7% в мае.

Предварительно также сообщалось о повышении цен в июне на 2,4%, и опрошенные Trading Economics эксперты не ожидали пересмотра этой оценки.

Июньская инфляция в Германии является минимальной за четыре месяца.

Потребительские цены, рассчитанные по стандартам ЕС, в прошлом месяце уменьшились на 0,2% по сравнению с маем, когда они опустились на 0,1% в помесячном выражении.

Инфляция, рассчитанная по германским стандартам, в июне составила 2,3% в годовом выражении. Цены снизились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Стоимость услуг в Германии повысилась на 3,1%, как и месяцем ранее. Подъем цен на товары замедлился до 1,7% с майских 2,2%. Продукты питания подорожали на 0,4% (+0,4% в мае), энергоносители - на 3,4% (+6,6%).

Цены без учета продуктов питания и энергоносителей в этом месяце выросли на 2,5% после такого же подъема в мае.