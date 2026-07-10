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В МИД Турции считают, что Израиль хочет дестабилизировать правительство Сирии

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Израиль, по всей видимости, хочет подорвать позиции нынешнего правительства Сирии, заявил в интервью изданию The National глава МИД Турции Хакан Фидан.

"Когда вы бросите взгляд на прежние и нынешние методы действий правительства Израиля по отношению к региональным государствам, то вы скажете - да", - сказал министр в ответ на вопрос, пытается ли Израиль дестабилизировать сирийское правительство.

По словам главы МИД, в связи с приближающимися выборами премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и его сторонники стараются найти внешнего врага.

Фидан утверждает, что нынешняя израильская политика является в том числе "бременем для региона, бременем и угрозой международной безопасности", и что европейские страны могут начать решать проблему в случае, если действия Израиля подорвут успехи в стабилизации ситуации в Сирии.

В то же время, подчеркнул Фидан, у Турции и Израиля нет причин вести открытый конфликт.

Министр также заявил, что созданный США Совет мира помог остановить боевые действия в секторе Газа, но не предоставил анклаву обещанную помощь. По его оценке, кризис вокруг Ирана отвлек внимание от других проблем, включая палестинскую.

Фидан напомнил, что Турция ранее в 2026 году создала вместе с Пакистаном, Египтом и Саудовской Аравией рабочую группу для создания "нового порядка в регионе, основанном на мире". Глава МИД разъяснил, что эта группа не будет подменять Лигу арабских государств или Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, и что она лишь нацелена на ускорение работы."Те организации - слишком формализированные. Очень сложно получить хорошее решение или окончательное решение от официальной организации", - резюмировал он.

Турция Хакан Фидан Израиль Сирия
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