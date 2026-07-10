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В ЕС отметили снижение количества незаконных пересечений внешних границ союза

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Количество нелегальных въездов в страны ЕС за первые шесть месяцев этого года снизилось на 37% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 49 тыс. случаев, информирует Европейское агентство по охране границ (Frontex).

Наибольшее снижение - на 67% в сравнении с тем же периодом прошлого года - зафиксировано на западноафриканском маршруте (в направлении Канарских островов). За первое полугодие на этом маршруте выявлено 3714 случаев нелегального пересечения границ.

Несмотря на общее снижение, в докладе Frontex отмечается, что миграционное давление по-прежнему сосредоточено в двух ключевых регионах: восточном и центральном Средиземноморье, на которые вместе приходится 60% всех выявленных случаев в ЕС.

В восточном Средиземноморье было зафиксировано 16 643 перехвата мигрантов, что на 20% меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года, в то время как в центральном Средиземноморье - 14 340 случаев нелегального въезда, что на 52% меньше.

На других маршрутах также наблюдалась тенденция к снижению. Так, на Западных Балканах было зарегистрировано 4009 случаев (снижение на 24%), в то время как на восточной сухопутной границе с Белоруссией и Украиной - 2633 случая нелегального въезда (снижение на 39%).

Увеличение потока нелегалов на 17% отмечено на западе Средиземноморья - через Гибралтарский пролив. С января по июнь, по данным Frontex, границу в районе Гибралтарского пролива незаконно пересекли 7860 человек.

Наиболее распространенные национальности происхождения различаются в зависимости от региона: в восточном Средиземноморье преобладают граждане Афганистана, Судана и Бангладеш, тогда как в западном Средиземноморье основные потоки идут из Алжира, Мали и Марокко.

Frontex ЕС
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