Оппозиционер осужден в Грузии на 13 лет за попытку совершения теракта

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Один из лидеров оппозиционной партии "Сильная Грузия - Лело" Алеко Элисашвили осуждён в пятницу Тбилисским городским судом на 13 лет лишения свободы за попытку совершения террористического акта, сообщают грузинские СМИ.

В ноябре прошлого года Элисашвили пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского городского суда, но был задержан охранниками. Оппозиционер ночью разбил молотком стекло внешнего фасада здания и проник в помещение, после чего вылил горючую жидкость на оргтехнику и вступил в драку с охранниками.

На заседании суда Элисашвили заявил, что его действия были выражением протеста против действующих властей.