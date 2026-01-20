Глава Минфина США пока не знает, введут ли санкции против Китая за покупку нефти у России

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Глава Минфина США Скотт Бессент, комментируя в Давосе возможность введения санкций или пошлин в отношении Китая за покупку российской нефти, заявил, что пока не может сказать, последуют ли они.

"Мы посмотрим, что будет с этим законопроектом в Сенате", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли Вашингтон готов вводить подобные меры против Пекина.

Он отметил, что "Китай - очень крупный покупатель российской нефти, так же, как и иранской, и как это было с венесуэльской. Но венесуэльской нефти для них больше нет".

По словам министра, президент США Дональд Трамп в случае необходимости может ввести 500%-е пошлины в отношении покупателей российской нефти без одобрения Сената.

"Относительно 500%-х пошлин против покупателей российской нефти - этот законопроект представил сенатор Грэм (внесен в список Росфинмониторинга террористов и экстремистов - ИФ). Посмотрим, примут ли его. Мы не думаем, что Трампу нужны такие полномочия от Сената. Он может сделать это в рамках IEEPA (закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях - ИФ), - сказал Бессент. - Тем не менее Сенат хочет тоже дать президенту это право".

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм (внесен в список Росфинмониторинга террористов и экстремистов) заявил, что президент США Дональд Трамп дал "зеленый свет" его законопроекту об усилении санкций против России. Грэм подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России. В частности, предлагает ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Грэм в последние месяцы неоднократно заявлял о готовности начать продвигать свой законопроект в Сенате. Трамп, в свою очередь, отмечал, что не возражает против подобных инициатив. В то же время, он выражал надежду на то, что на практике реализовывать предлагаемые Грэмом меры не потребуется.