В Белом доме в Вашингтоне укрепят входную дверь

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Белом доме укрепят входную дверь с северной стороны в порядке ужесточения мер безопасности, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их оценке, работы продлятся несколько дней.

На этих изменениях давно настаивала Секретная служба США. Источник CNN в Белом доме подчеркивает, что речь идет не о косметическом ремонте, в отличие от многих аналогичных проектов президента Дональда Трампа.

В Секретной службе США до момента публикации на запрос CNN не ответили.

Новость появилась на фоне сообщений о том, что Трамп слышал о возможных попытках его убить по инициативе Ирана. Ранее 10 июля The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Израиль поделился с США разведданными, свидетельствующими о том, что Иран рассматривает новый план покушения на американского президента.