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В Белом доме по поручению Трампа реставрируют колонны

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - На Северной лужайке Белого дома по распоряжению президента США Дональда Трампа ведутся работы по реставрации колонн, сообщает в четверг CNN.

На настоящее время у колонн установлены строительные леса, на которых висит полотно с изображением того, как будут выглядеть колонн после завершения работ.

Еще июне рабочие начали снимать с колонн краску, готовя их к реставрационным работам.

"Мы сняли с колонн краску, которой они были покрыты около 150 лет, и полностью перекрасим их", - заявил Трамп в понедельник. Он также выразил мнение, что экс-президенту США Джо Байдену "не было дела до состояния колонн".

Министр внутренних дел США Дуг Бергам объясняет этот проект "вниманием президента к деталям". По его словам, работы завершатся в скором времени.

После вступления в должность Трамп начал в Белом доме ремонт, в частности, он провел реновацию Овального кабинета, добавил золотую отделку. Он также снес восточное крыло для строительства нового бального зала, который сможет вместить до тысячи человек. Его площадь составит около 8,3 тыс. квадратных метров, и он станет почти в два раза больше главного здания Белого дома.

США Дональд Трамп
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