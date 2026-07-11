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В Китае готовятся к приближению тайфуна "Бави"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Органы власти на востоке КНР усилили подготовку к возможной чрезвычайной ситуации и отменили сотни рейсов в связи с приближением к побережью страны тайфуна "Бави", сообщает South China Morning Post.

В настоящее время эпицентр тайфуна располагается примерно в 460 км от провинций Чжэцзян и Фуцзянь, движется на северо-запад со скоростью 30 км/ч. Порывы ветра достигают 151 км/ч. Ожидается, что тайфун достигнет Чжэцзяна рано утром в воскресенье, с порывами ветрами в 118 - 140 км/ч. Метеорологи прогнозируют до 800 мм осадков в ряде восточных районов провинции Чжэцзян, северо-востока провинции Фуцзянь, на севере и в центре Тайваня. В других районах Чжэцзяна и Фуцзяни может выпасть 250 - 500 мм, дожди также могут пройти в Пекине и провинции Хэбэй.

Затем "Бави" будет смещаться на северо-запад и постепенно слабеть.

Национальный метеорологический центр Китая утром в субботу присвоил тайфуну "оранжевую" степень опасности - третью в системе из четырех уровней; степень опасности для ливней на данный момент - "красная", наивысшая.

По данным западных СМИ, в провинции Чжэцзянь эвакуировали 500 тыс. человек, в провинции Фуцзянь - 100 тыс.

"Бави" стал девятым тайфуном за этот сезон.

Китай Бави
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