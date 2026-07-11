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Глава турецкого МИД уверен в приверженности России "духу Анкориджа"

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что российское руководство привержено договоренностям, достигнутым на переговорах с США на Аляске, но для урегулирования необходимо, чтобы и украинская сторона приложила усилия.

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"Президент России Владимир Путин несколько раз говорил публично и говорил мне лично на нашей встрече, что он привержен договоренностям, достигнутым на Аляске. Но для танго нужны двое, поэтому односторонняя приверженность (...) не будет успешной, если другая сторона, Украина, не согласится на это же", - сказал министр в интервью The National.

По его словам, американской стороне следует после урегулирования иранского конфликта переключиться на украинский.

В июне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе российско-американского саммита на Аляске была достигнута договоренность о том, как прекратить боевые действия на Украине и перейти к переговорам.

Позже госсекретарь США Марко Рубио отмечал со своей стороны, что на Аляске не было достигнуто окончательных договоренностей по Украине. Вместе с тем он подчеркивал, что "США по-прежнему готовы играть любую конструктивную роль, (...) чтобы обеспечить окончательное завершение этой войны на Украине".

Турция Хакан Фидан
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