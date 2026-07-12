Иран утверждает, что поразил в Кувейте пусковые установки США HIMARS

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - В КСИР утверждают, что в результате ударов БПЛА уничтожили в Кувейте американские пусковые установки HIMARS.

"КСИР нанес точные беспилотные удары и уничтожил в Кувейте пусковые установки системы залпового огня HIMARS, принадлежащие США", - сообщает в воскресенье агентство Fars.

Иранская сторона полагает, что удары могли привести к потери в рядах ВС США, однако американская сторона не сообщала об убитых или получивших ранения военных.