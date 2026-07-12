Иранские власти настаивают на том, что транзит через Ормузский пролив невозможен

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Управление Ирана по контролю за Ормузским проливом (PGSA) заявило в воскресенье, что проход торговых судов через этот водный путь в настоящее время остается закрытым.

"В связи с недавними незаконными действиями вооруженных сил США в регионе транзит через Ормузский пролив в настоящее время невозможен", - говорится в заявлении PGSA, опубликованном в соцсети X.

Управление подчеркнуло, что, как только "будет восстановлена стабильность и спокойствие, все заявки будут рассмотрены в соответствии с установленным графиком и будут выданы необходимые разрешения".

Между тем президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет. "Пролив открыт. Мы как следует бомбили Иран прошлой ночью", - сказал он в телефонном интервью телеканалу NBC.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе после объявления Ираном о его закрытии.

В ночь на воскресенье силы CENTCOM нанесли очередную серию мощных ударов по Ирану в ответ на его обстрел торгового судна, которое проходило Ормузский пролив после того, как Тегеран объявил о закрытии этого водного пути.