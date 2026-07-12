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Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства

Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства
Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что перекрытий Ормузского пролива на данный момент нет.

"Пролив открыт. Мы как следует бомбили Иран прошлой ночью", - сказал он в телефонном интервью NBC.

По словам Трампа, накануне на переговорах Иран пошел навстречу требованиям Вашингтона, в том числе в плане отказа от возможностей получить ядерное оружие. Однако, продолжил президент, в течение часа после завершения переговоров Иран запустил дрон по судну в Ормузском проливе.

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В ночь на воскресенье Корпус стражей Исламской революции Ирана объявил о временном закрытии движения по Ормузскому проливу из-за попыток других стран повлиять на обстановку в нем. США и Иран обменялись ударами.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США в воскресенье утверждал, что южный путь через Ормузский пролив, проходящий около Омана, по-прежнему доступен для судов.

Также Центральное командование ВС США заявляло, что американские вооруженные силы готовы обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Дональд Трамп Ормузский пролив
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