МИД Омана вызвал посла Ирана после ударов по территории султаната

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Посол Ирана в Маскате вызван в МИД Омана после того, как БПЛА атаковали ряд районов султаната, сообщает Оманское информационное агентство.

"Султанат Омана вызвал посла Исламской Республики Иран для передачи ему официальной ноты протеста после атак на объекты в провинциях Мусандам и Эль-Вуста при помощи БПЛА", - говорится в сообщении агентства в соцсети X.

Власти Омана подчеркнули необходимость соблюдать суверенитет, придерживаться добрососедства, уважать принцип невмешательства в дела других государств.

В свою очередь Al Jazeera отмечает, что за время интенсивной фазы конфликта Ирана с США и Израилем энергетические объекты в Омане атаковали трижды. Тегеран отрицал причастность к этим ударам.

Однако на этот раз, по данным телеканала, Иран признал, что атаковал в Омане средства дозаправки ВМС США.