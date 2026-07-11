Иран и Оман обсуждают возможность открытия маршрута через центральную часть Ормуза

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Иранская и оманская стороны могут по итогам переговоров в Маскате сделать заявление о полном открытии судоходного маршрута в центральной части Ормузского пролива, сообщает в субботу портал Axios со ссылкой на источники.

"Источник сказал, что стороны обсуждают возможное заявление о полном открытии центральной части пролива", - говорится в сообщении.

Западные СМИ напоминают, что в настоящее время действуют два маршрута для судов - близ берегов Ирана и у берегов Омана.

Переговоры проходят в субботу в Маскате при посредничестве Катара. США в них не участвуют.

8 июля стало известно, что Центральное командование ВС США начало наносить удары по Ирану в ответ на недавние иранские обстрелы танкеров в Ормузском проливе. В ответ иранские вооруженные силы атаковали объекты на территории Катара, Кувейта, Бахрейна, Иордании.

Но уже в четверг в отношениях между Ираном и США стало "гораздо спокойнее", чем в предыдущие дни, во многом благодаря усилиям посредников, отмечал портал Axios.