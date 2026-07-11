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Трамп заявил, что в очередной раз прошел медосмотр

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что результаты очередного медицинского осмотра подтвердили, что его здоровье и когнитивные способности в порядке.

"Я только что прошел отличный медицинский осмотр в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Я делаю это каждые полгода, и я запросил еще один когнитивный тест", - написал американский лидер в субботу в соцсети Truth Social.

Президент США отметил, что когнитивные тесты также показали отличные результаты.

"Я единственный президент, который три раза прошел когнитивные тесты, и я сдал их всех на отлично. Я правильно ответил на все вопросы. Мало людей в Вашингтоне могут показать такой результат", - добавил он.

Трампу 80 лет. В прошлом году некоторые американские СМИ публиковали предположения о том, что состояние здоровья президента ухудшается. В частности, они обращали внимание на то, что он стал часто сидеть с закрытыми глазами на совещаниях - со стороны это выглядело так, будто президент спит. Кроме того, журналисты обращали внимание на отекшие ноги Трампа и на маскируемые гримом синяки на его руках. Ряд СМИ полагал, что врачи американского президента недостаточно транспарентны, когда сообщают о его состоянии здоровья.

США Дональд Трамп
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