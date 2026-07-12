Иран обещает ответ в случае новых ударов по своей территори

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предупредило о готовности к ответным действиям в случае нанесения новых ударов по Ирану, сообщило в ночь на воскресенье иранское телевидение.

По его данным, в КСИР подчеркнули, что иранские военные будут готовы наносить удары по "новым базам врага" в ближневосточном регионе.

Ранее на этой неделе США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на обстрелы судов в Ормузском проливе. Затем стороны согласились на продолжение диалога, удары прекратились. При этом президент США Дональд Трамп предупредил, что считает перемирие с Ираном завершенным, несмотря на согласие продолжать переговорный процесс.