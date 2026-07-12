Иранские СМИ сообщают о взрывах в городах Бушер и Ассалуйе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Взрывы прогремели в ночь на воскресенье в иранских городах Бушер и Ассалуйе, сообщает телеканал Press TV.

О причинах взрывов пока не сообщается.

Оба города расположены на юге Ирана, на берегу Персидского залива.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о временном прекращении движения судов через Ормузский пролив. Военные мотивировали это попытками иностранного вмешательства в вопросы, связанные с проливом, а также попытками судов начать движение по несогласованному с Тегераном маршруту.