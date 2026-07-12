США наносят удары по Ирану в ответ на проведенный КСИР обстрел судна

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Армия США наносит удары по Ирану, сообщает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источник в американском руководстве.

"ВС США бьют по целям в Иране в районе Ормузского пролива в ответ на проведенный КСИР обстрел судна", - написал он в ночь на воскресенье в соцсети X.

В субботу вечером иранская сторона сообщила, что бойцы КСИР остановили судно, которое следовало по Ормузскому проливу вне согласованного Тегераном коридора. Перед тем как взять судно под контроль, по утверждению иранской стороны, военные сделали предупредительные выстрелы.