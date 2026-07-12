По иранским городам Сирик, Конарак и Чабахар наносят удары с воздуха

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Взрывы от авиаударов происходят в иранских городах Сирик, Конарак и Чабахар, сообщает в воскресенье телеканал Press TV.

Кроме того, по его данным, на востоке Тегерана слышна работа систем ПВО.

Позже иранские СМИ сообщили и о звуках взрывов в районе городов Бендер-Аббас и Джаск.

Ранее ВС США объявили об очередной серии ударов по Ирану. Судя по сообщениям СМИ, целями ударов, как и ранее на этой неделе, стали города на юге Ирана у берегов Персидского залива и Ормузского пролива.