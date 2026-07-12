Центральное командование ВС США объявило о третьей за неделю волне ударов по Ирану

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Американские военные в ночь на воскресенье наносят очередную серию ударов по Ирану, на этот раз - в ответ на проведенный иранской стороной обстрел судна, сообщает Центральное командование ВС США.

В сообщении командования в соцсети X говорится, что действия ВС США являются ответом на инцидент с шедшим через Ормузский пролив под флагом Кипра контейнеровозом.

По данным американской стороны, из-за действий иранских военных судно получило серьезные повреждения, а один из членов экипажа пропал без вести.