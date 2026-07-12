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Иран обстрелял еще одно торговое судно в Ормузском проливе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что в воскресенье нанес удар по уже второму торговому судну в Ормузском проливе, передает государственный телеканал IRIB.

"Обстреляно второе судно, обвиняемое в нарушении правил прохождения Ормузского пролива", - говорится в сообщении КСИР. Оба судна подверглись атакам после того, как Иран заявил о закрытии этого водного пути.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что в ночь на воскресенье американские военные нанесли очередную серию ударов по Ирану в ответ на проведенный иранской стороной обстрел торгового судна, шедшего под флагом Кипра в Ормузском проливе.

Хроника 28 февраля – 12 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США
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