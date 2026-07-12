CNN сообщил, что Пентагон пытается преодолеть проблему восполнения арсеналов

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Пентагон в связи с резким истощением арсеналов в ходе операции против Ирана предпринимает меры по расширению производства необходимой продукции, сообщает в воскресенье CNN.

"Сотрудник Пентагона заявил, что ведомство привержено выполнению задачи скорейшим образом расширить военно-промышленную базу", - информирует телеканал.

По словам этого сотрудника, "ведомство энергично добивается получения и интеграции лучших американских инноваций, где бы то ни было, для производства на должном уровне и для гибкости в цепочках поставок".

Ранее Белый дом направил запрос на дополнительные $70 млрд для оплаты издержек операции против Ирана, но разрешение Конгресса США на получение этих средств может стать проблематичным. Кроме того, в июне президент США Дональд Трамп задействовал закон об оборонном производстве (Defense Production Act), чтобы убрать регулятивные барьеры и ускорить производство ракет. Также, отмечает CNN, передача лицензий ФРГ и Украине на производство ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot может снизить давление на американскую промышленность.

Телеканал напоминает, что по оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS) (признан в РФ нежелательной организацией), к моменту прекращения интенсивной фазы боевых действий США и Ирана в апреле Штаты истратили не менее 50% ракет-перехватчиков для ПРО THAAD, около половины перехватчиков от ЗРК Patriot, примерно 30% крылатых ракет Tomahawk. При этом в месяц Пентагон получает 15 новых ракет Tomahawk и 20 для ЗРК Patriot. Поставок ракет для установок THAAD на 2026 год не запланировано.

В CSIS полагают, что ситуация с тактическими баллистическими ракетами Precision Strike Missile и крылатыми ракетами класса "воздух-поверхность" AGM-158 JASSM лучше: их запасы могут восполнить до уровня, предшествовавшего операции против Ирана, к середине или второй половине 2027 года.