В CENTCOM опровергают заявление КСИР, что суда не могут проходить через Ормуз

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США (CENTCOM) в воскресенье опровергло заявление Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что иностранные суда не могут проходить через Ормузский пролив без идентификации и мониторинга со стороны иранских сил.

"Иран не контролирует Ормузский пролив. Он остается международным водным путем. Американские силы развернуты и готовы обеспечить его сохранение", - говорится в сообщении.

Ранее в командовании также отметили, что "Ормузский пролив открыт для всех судов, стремящихся законным образом пройти по этому международному водному пути (...), несмотря на необоснованную иранскую агрессию".

В ночь на воскресенье силы CENTCOM нанесли очередную серию мощных ударов по Ирану в ответ на его обстрел торгового судна, которое проходило Ормузский пролив после того, как Тегеран объявил о закрытии этого водного пути.