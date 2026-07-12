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Иранские СМИ сообщают о взрывах на побережье в Ормузском проливе

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Серия взрывов произошла на юге Ирана в портовом городе Бендер-Аббас и на острове Кешм, расположенных в районе Ормузского пролива, сообщает государственный телеканал IRIB.

Агентство IRNA, в частности, передает со ссылкой на местные власти, что по острову Кешм было выпущено от 10 до 11 вражеских снарядов. Утверждается, что все объекты, подвергшиеся атаке, были военными позициями.

По данным IRNA, взрывы также были слышны в городе Хаджиабад на юге страны.

Ранее журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник сообщил, что вооруженные силы США нанесли несколько ударов по иранским ракетным комплексам и системам ПВО в районе Ормузского пролива.

"Американское официальное лицо сообщило, что ВС США провели час назад несколько ударов по ракетным комплексам и системам ПВО, а также по катерам КСИР в нескольких точках вокруг Ормузского пролива", - написал Равид в соцсети X.

Тем временем в Корпусе стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявили, что его силы с помощью БПЛА уничтожили в Кувейте американские пусковые установки HIMARS.

"КСИР нанес точные беспилотные удары и уничтожил в Кувейте пусковые установки системы залпового огня HIMARS, принадлежащие США", передает агентство Fars.

Иранская сторона полагает, что удары могли привести к потерям в рядах ВС США, однако американская сторона не сообщала об убитых или получивших ранения военных.

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