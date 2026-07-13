Украина и Ближний Восток станут центральными темами Совета ЕС по иностранным делам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран Евросоюза соберутся в понедельник в Брюсселе на заседание Совета ЕС по иностранным делам для обсуждения Украины и Ближнего Востока в качестве главных тем встречи.

Перед началом совещания министры иностранных дел проведут неформальный обмен мнениями за завтраком с главой МИД Украины Андреем Сибигой и представителями двух украинских правозащитных организаций, сообщил Совет ЕС в опубликованной повестке заседания.

После вступительного слова Сибиги состоится обсуждение вопроса Украины главами МИД 27 стран ЕС, согласно "установленному ЕС двухэтапному подходу, включающему постоянную поддержку Украины и продолжение давления на Россию", говорится в документе к заседанию совета.

Что касается поддержки, "министры, вероятно, сосредоточатся в первую очередь на готовности энергетики Украины к следующей зиме, включая срочную поддержку противовоздушной обороны, потребности в финансировании, помощь в защите и ремонте критически важной энергетической инфраструктуры, а также долгосрочные усилия по укреплению устойчивости энергетической системы Украины".

Относительно продолжения оказания давления на Россию Совет ЕС, согласно опубликованной повестке, "обсудит дальнейшие меры по противодействию российскому "теневому флоту", в том числе дальнейшие санкции, операции по досмотру судов, обмен передовым опытом, расширение взаимодействия со странами-партнерами и стратегическую коммуникацию".

"Кроме того, ожидается, что Совет ЕС по иностранным делам утвердит новые тематические списки, касающиеся ряда санкционных режимов", - сообщили в Брюсселе.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил 9 июля, что страны ЕС могут одобрить 13 июля 21-й санкционный пакет в отношении России. Однако никаких официальных подтверждений этого со стороны руководящих институтов Евросоюза не было.

В ходе обсуждения ситуации на Ближнем Востоке основное внимание будет уделено последним событиям в Персидском заливе и в Иране, а также ситуации в Израиле и на палестинских территориях.

"После подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании 17 июня совет подведет итоги ситуации в Иране и регионе в целом и рассмотрит состояние свободы судоходства в Ормузском проливе. Министры поднимут вопрос о важности поддержания активного взаимодействия и тесной координации со странами-партнерами в Персидском заливе (...). Совет также уделит внимание дальнейшему ухудшению ситуации на Западном берегу реки Иордан в том, что касается незаконных (израильских - ИФ) поселений и обсудит варианты, предложенные Европейской комиссией", - сказано в материалах к заседанию.

Главы МИД стран ЕС обсудят стратегию Евросоюза по Черному морю и текущее состояние ее реализации. "Стратегический подход к Черному морю, объявленный в мае 2025 года и одобренный Европейским советом в июне 2025 года, определяет обновленную структуру взаимодействия ЕС в регионе, ориентированную на безопасность, взаимосвязь и конкурентоспособность, а также экологическую устойчивость", - отмечается в повестке.

Планируется рассмотрение "конкретных предложений по дальнейшим действиям, уделяя особое внимание введению в эксплуатацию предлагаемого Черноморского центра морской безопасности, а также прогрессу в реализации инициатив по взаимосвязи и устойчивости, передаче ноу-хау между бассейнами Балтийского и Черного морей и взаимодействию с региональными партнерами".

По разделу текущих международных событий Совет ЕС обсудит отношения между ЕС и ООН в преддверии недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет с 22 по 28 сентября. В этом контексте ожидается, что совет утвердит заключения по приоритетам ЕС на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министры будут проинформированы о положении дел в связи с назначением высокого представителя ЕС по Боснии и Герцеговине.

В числе прочих вопросов - брифинг члена Еврокомиссии по антикризисному управлению Аджи Лябиб по гуманитарной ситуации в Судане, утверждение помощи Молдавии по линии Европейского фонда мира в размере 120 млн евро для финансирования системы противовоздушной обороны. Будет дан старт Миссии партнерства ЕС в Армении (EUPM Armenia) "для повышения устойчивости страны и ее способности противостоять гибридным угрозам".

Рабочий обед министров пройдет совместно с коллегами из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в формате Форума высокого уровня ЕС-ССАГПЗ по региональной безопасности и сотрудничеству.

"Проходящий через два года после первой встречи, форум будет посвящен региональной безопасности и сотрудничеству в свете текущих событий в регионе и за его пределами в преддверии второго саммита ЕС- ССАГПЗ, который запланирован на конец года", - сообщил Совет ЕС.