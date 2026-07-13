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В Бангкоке в результате пожара в пабе погибли по меньшей мере 27 человек

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Жертвами крупного пожара, возникшего в пабе в Бангкоке в ночь на понедельник, стали по меньшей мере 27 человек, десятки пострадали, передает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун сообщил журналистам, что в пабе Na Ladprao в северной части тайской столицы обнаружено 27 тел погибших, некоторые пострадавшие доставлены в больницу, причина пожара устанавливается.

По словам Чанвиракуна, музыкант, выступавший в пабе, рассказал ему, что видел дым, идущий от автоматического выключателя рядом со сценой, прежде чем выключился свет, затем раздался хлопок и помещение быстро заполнилось густым дымом.

По данным местных СМИ, в баре не оказалось запасного выхода.

О возгорании стало известно около полуночи (около 20:00 по Москве в воскресенье - ИФ), пожарным потребовалось полчаса, чтобы взять огонь под контроль.

Бангкок Таиланд
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