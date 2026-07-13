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Китайская Shaanxi Apple Group планирует инвестировать в создание яблоневых садов в Таджикистане

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахмон Абдурахмонзода провел встречу с председателем совета директоров китайской компании Shaanxi Apple Group Co., Ltd. Ян Сисюном, в ходе которой стороны обсудили реализацию совместных проектов в агропромышленном комплексе, развитие промышленной кооперации и привлечение китайских инвестиций.

Как сообщили в пресс-центре министерства, встреча состоялась в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса между правительством Таджикистана и Shaanxi Apple Group Co., Ltd., подписанного 11 мая 2026 года в Пекине.

Абдурахмонзода отметил, что в Таджикистане созданы благоприятные условия для развития садоводства, а природно-климатические особенности страны позволяют эффективно выращивать плодовые культуры, в том числе яблоки.

В ходе переговоров стороны также обсудили возможность создания современных производственных предприятий в свободных экономических зонах республики с использованием китайских технологий, а также реализацию инвестиционных проектов по закладке интенсивных яблоневых садов и переработке сельскохозяйственной продукции.

Председатель совета директоров Shaanxi Apple Group Co., Ltd. выразил заинтересованность в реализации предложенных инициатив и подтвердил готовность компании к долгосрочному сотрудничеству с Таджикистаном, привлечению инвестиций и внедрению современных технологий в агропромышленном секторе.

Китай является одним из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Таджикистана. По итогам 2025 года двусторонний товарооборот увеличился почти на 46% по сравнению с предыдущим годом, а накопленный объем китайских инвестиций в экономику республики за 2007-2024 годы достиг почти $6 млрд. Сотрудничество двух стран охватывает промышленность, транспортную инфраструктуру, энергетику, горнодобывающую отрасль, сельское хозяйство и свободные экономические зоны.

Пекин Китай Таджикистан
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