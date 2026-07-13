CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) после начала новых американских ударов обстрелял коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана Тима Хокинса.

"За последний час силы КСИР обстреляли коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. Американским самолетам пока удалось сбить иранскую крылатую ракету и ударный беспилотник", - сказал Хокинс.

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские вооруженные силы в полночь с воскресенья на понедельник начали новую серию ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива.

"Силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.

При этом указывается, что "главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности".