Поиск

CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе
Фото: Elke Scholiers/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) после начала новых американских ударов обстрелял коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив, сообщил журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на представителя Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитана Тима Хокинса.

"За последний час силы КСИР обстреляли коммерческие суда, проходившие через Ормузский пролив. Американским самолетам пока удалось сбить иранскую крылатую ракету и ударный беспилотник", - сказал Хокинс.

В РоссииСилы CENTCOM начали новые удары по ИрануСилы CENTCOM начали новые удары по ИрануЧитать подробнее

Ранее в CENTCOM сообщили, что американские вооруженные силы в полночь с воскресенья на понедельник начали новую серию ударов по иранским целям в районе Ормузского пролива.

"Силы Центрального командования США начали новые удары по Ирану, чтобы еще больше ослабить его способность атаковать гражданских моряков и коммерческие суда, свободно проходящие через Ормузский пролив", - говорится в заявлении.

При этом указывается, что "главнокомандующий отдал приказ о нанесении ударов, чтобы привлечь иранские силы к ответственности".

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран КСИР США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

 CENTCOM заявляет, что КСИР обстрелял торговые суда в Ормузском проливе

В Бангкоке в результате пожара в пабе погибли по меньшей мере 27 человек

Иран утверждает, что поразил в Кувейте пусковые установки США HIMARS

РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

 РФ доставила в Венесуэлу 22 тонны гумпомощи для пострадавших от землетрясения

Иранские власти настаивают на том, что транзит через Ормузский пролив невозможен

Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства

 Трамп заявил, что Ормузский пролив открыт для судоходства

МИД Омана вызвал посла Ирана после ударов по территории султаната

Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после заявления КСИР о его закрытии

Индия осудила атаку в Ормузском проливе на судно под флагом Кипра

 Индия осудила атаку в Ормузском проливе на судно под флагом Кипра

В Иране заявили, что контроль над Ормузом имеет больше значения, чем ядерное оружие
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3061 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10479 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 447 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов