Тегеран осуждает атаки со стороны Вашингтона и предостерегает соседние страны от содействия им

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - МИД Ирана на фоне американских ударов по территории страны обвинил Вашингтон в нарушении международного права и предупредил о недопустимости содействия Соединенным Штатам.

"Всего через 25 дней после подписания соглашения, прекращающего войну, Соединенные Штаты открыто нарушили почти все положения этого соглашения. Атакуя транспортную инфраструктуру Ирана, рыболовецкие суда, грузовые баржи, метеорологические объекты и строения, США совершили один из самых тяжких актов военных преступлений", - говорится в заявлении иранского дипведомства.

МИД Ирана утверждает, что США для проведения ударов по Ирану использовали территории и объекты стран южного побережья Персидского залива, и предупреждает, что "любой источник" атак против Ирана будет рассматриваться Тегераном как законная цель для оборонительных ударов.