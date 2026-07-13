В CENTCOM опровергли сообщения о гибели военных США в ходе ударов Ирана по Кувейту

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло сообщения иранских СМИ о гибели американских военнослужащих в результате ударов Ирана по Кувейту.

"Иранская пропаганда заявила, что в Кувейте в результате ударов Ирана погибли три американских военнослужащих. Это ложь", - говорится в сообщении CENTCOM.

"Нет никаких данных о гибели или ранениях американских военнослужащих в регионе", - добавили в командовании.

В воскресенье государственное агентство Fars, ссылаясь на Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР), сообщило, что три американских военнослужащих могли погибнуть и несколько других получить ранения в ходе иранской операции по уничтожению пусковых установок реактивных систем залпового огня HIMARS в Кувейте.