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В Конгрессе США призывают принять законопроект Грэма об усилении санкций против РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Сенаторы-демократы Джинн Шахин и Ричард Блюменталь призвали членов Конгресса США принять законопроект об усилении санкций против России в память о его авторе, скончавшемся в субботу сенаторе-республиканце Линдси Грэме (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

"В пятницу сенаторы Грэм, Блюменталь, (Роджер - ИФ) Уикер и я объявили о поддержке Белым домом нашего законопроекта о санкциях против России. (...) Не может быть более подходящего памятника Линдси, его наследию, и тому, за что он боролся, чем принятие этого законопроекта", - написала Шахин в соцсети X.

Ее поддержал коллега, соавтор того же законопроекта, Блюменталь.

"Принятие законопроекта о санкциях немедленно стало бы достойной данью уважения (Грэму - ИФ)", - отметил он в X.

В свою очередь, The Hill обращает внимание, что неясно, какие изменения были внесены в законопроект Грэма. Документ суммарно имеет 85 соавторов в Сенате.

В пятницу группа из четырех сенаторов - демократов Шахин, Блюменталя и республиканцев Грэма и Уикера - в заявлении, опубликованном на сайте сенатского комитета по международным отношениям, сообщила, что достигла соглашения с администрацией президента США Дональда Трампа по дальнейшему продвижению в Конгрессе обновленного законопроекта о санкциях в отношении РФ.

Член Республиканской партии сенатор Грэм скончался в субботу в возрасте 71 года, согласно заявлению его канцелярии, "от непродолжительной и неожиданной болезни". Трамп выразил соболезнования в связи со смертью Грема, назвав его "одним из величайших людей и сенаторов".

Сенатор считался союзником Трампа, но расходился с ним во мнении по некоторым вопросам, включая внешнюю политику.

Грэм настаивал на ужесточении санкций против РФ. Он подготовил законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, в том числе предлагал ввести 500-процентные пошлины для стран, которые закупают российскую нефть. Согласно документу, такие меры нужно будет принять, если президент США придет к выводу, что Москва не настроена всерьез решать украинский кризис. В январе Грэм утверждал, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту.

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