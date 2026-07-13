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Грузовик с гостями свадьбы попал в ДТП на трассе в Индонезии, 13 человек погибли

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Пикап, перевозивший гостей свадьбы, попал в ДТП на оживленной трассе на острове Ява в Индонезии, погибли 13 человек, ещё пятеро получили ранения, сообщает AP со ссылкой на представителей полиции.

Авария произошла в воскресенье днем на северной прибрежной магистрали недалеко от деревни Кияджаран Кулон в округе Индрамайю. Группа возвращалась домой после свадьбы в соседней деревне Пареан, уточнил начальник местной дорожной полиции Унданг Сяриф Хидаят.

По его словам, пассажиры ехали в пикапе с открытым кузовом. Машина замедлилась и остановилась возле разделительной полосы, чтобы выполнить разворот, когда в неё сзади врезался крупногабаритный грузовик, двигавшийся в том же направлении.

"От удара пикап отбросило на встречную полосу, где в него врезался другой грузовик, - рассказал Хидаят. - В результате мощного столкновения более десятка человек вылетели из пикапа на шоссе".

По данным полиции, пятеро выживших остаются в больнице с травмами различной степени тяжести.

Индонезия Ява
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