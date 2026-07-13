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КСИР заявил об ударах по базам США в Иордании, Кувейте и Бахрейне

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что атаковал объекты на базах США в Иордании, Кувейте и Бахрейне в ответ на американские удары в понедельник, передает телеканал "Аль-Джазира".

Согласно заявлению КСИР, на авиабазе Принц Хасан в Иордании, в частности, были поражены несколько крупных складов оружия и резервуары с топливом. В Кувейте уничтожены зенитные ракетные комплексы Patriot на авиабазе Али Аль-Салем и стратегическую радиолокационную систему FPS на авиабазе Ахмед Аль-Джабер. Кроме того, были нанесены удары по базе Пятого оперативного флота ВМС США в Бахрейне.

В КСИР назвали удары лишь первым этапом ответа на атаки США против иранских прибрежных военных баз в понедельник.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ВМС США Бахрейн Кувейт США
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