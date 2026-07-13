Фондовые индексы Европы в пятницу выросли, за исключением Германии

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы показали слабую положительную динамику в пятницу, исключением стал германский рынок.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 за день увеличился всего на 0,04% - до 641,1 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,15%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%, испанский IBEX 35 - на 0,3%. Между тем германский DAX снизился на 0,2%.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в июне увеличились на 2,4% в годовом выражении, согласно окончательным данным статуправления. Инфляция замедлилась с 2,7% в мае.

Во Франции цены в прошлом месяце инфляция ослабла до 2% с 2,8% в мае, сообщило статуправление страны.

Лидером роста среди компонентов Stoxx 600 стали акции easyJet Plc, цена которых взлетела на 14,3%. Британская авиакомпания получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций Apollo за 5,7 млрд фунтов стерлингов ($7,7 млрд). Apollo готов заплатить 715 пенсов за бумагу easyJet, что существенно лучше предложения, поступившего ранее от Castlelake LP (690 пенсов).

Стоимость акций Vodafone Group подскочила на 18% - до 110,1 пенса. Emirates Telecommunications Group Co. из Абу-Даби, работающая под брендом e&, объявила о продаже своей доли в британском операторе связи компании Vega, принадлежащей французскому миллиардеру Ксавье Ньелю. Бумаги будут проданы по цене 112,5 пенса.

Котировки акций ArcelorMittal выросли на 6,4% после того, как аналитики JPMorgan подняли рекомендацию для них до "нейтрального уровня" с "ниже рынка", ссылаясь на улучшение ситуации в стальной промышленности Европы. Цена бумаг Voestalpine и Salzgitter увеличилась на 6,1% и 6,4% соответственно после повышения рейтинга до "выше рынка" с "ниже рынка".

Также эксперты JPMorgan улучшили рекомендацию для бумаг Deutsche Telekom до "покупать", что привело к росту их стоимости на 3,1%.

Кроме того, подорожали акций таких горнодобывающих компаний, как Rio Tinto и Anglo American - на 1,2%, Antofagasta - на 1,7%.

Цена бумаг BP Plc повысилась на 0,2%, тогда как Shell уменьшилась на 0,1%, TotalEnergies - на 0,6%, Equinor - на 1,3%.

Бумаги Volkswagen подешевели на 1,3%. Германский автоконцерн в четверг вечером представил план развития бизнеса, предусматривающий сокращение линейки автомобилей, а также производственных мощностей. В пятницу VW опубликовал отчетность за второй квартал, согласно которой продажи автомобилей снизились на 8,6% г/г.

BMW AG в апреле-июне сократила реализацию автомобилей на 4,9%. Цена акций германской компании опустилась на 0,2%.

Капитализация Bayer опустилась на 1,1%. Германский химический и фармацевтический концерн объявил о продаже Apollo миноритарной доли в подразделении по выпуску гормональных контрацептивов за 3 млрд евро.

Акции представителей полупроводникового сектора также снизились в цене: ASML Holding - на 2,1%, Infineon Technologies - на 1,2%, ASM International - на 1,8%, STMicroelectronics - на 1%.