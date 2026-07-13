Военные РФ заявили об ударах по объектам в украинском порту Черноморск

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что ночью нанесен удар по портовой инфраструктуре Украины.

"Поражены объекты портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Отмечается, что по Черономорску нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотниками.

11 июля Минобороны РФ заявило о поражении объектов в украинских портах Черноморск, Южный и Измаил.

12 июля Минобороны РФ заявило, что нанесены групповые удары по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске.