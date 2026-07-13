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Минобороны РФ заявило, что с вечера воскресенья сбиты 342 украинских дрона

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 воскресенья до 8:00 (по московскому времени) понедельника перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

Дроны нейтрализованы над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, Азовским и Черным морями, говорится в сообщении министерства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 20:30 12 июля более 350 дронов летели в сторону Московского региона, 50 уничтожены на подлёте к столице, остальные - на дальних подступах.

Минобороны РФ Украина
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