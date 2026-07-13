Силы ПВО Иордании перехватили несколько иранских ракет

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны Иордании в понедельник утром сбили четыре иранские ракеты, сообщило иорданское министерство обороны.

"Четыре ракеты, проникшие в воздушное пространство Иордании с территории Ирана, были перехвачены", - говорится в сообщении.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что нанес удары с применением ракет и беспилотников по используемой США авиабазе Принц Хасан в Иордании, поразив хранилища боеприпасов и резервуары с топливом.