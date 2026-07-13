Польша проводит военные учения на границе с Белоруссией и РФ

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Учения вооруженных сил Польши проходят в воеводствах, граничащих с Белоруссией и Калининградской областью России, сообщила пресс-служба польского Минобороны.

"13-14 июля в северо-восточной Польше пройдут плановые учения для определенных подразделений Вооруженных сил Польши. Цель учений - поддержание оперативной готовности и повышение боеспособности", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в это время по дорогам общего пользования запланировано масштабное перемещение военной техники и личного состава.

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