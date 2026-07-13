Туркменистан в первом полугодии увеличил добычу газа на 0,4%, нефти - на 1%

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Добыча природного газа в Туркменистане за первую половину 2026 года составила около 39,2 млрд кубометров, нефти - 4,1 млн тонн, сообщила газета "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на председателя государственного комитета по статистике Довлетгелди Аманмухаммедова.

"За январь-июнь 2026 года в промышленном секторе отмечен устойчивый рост. Так, добыча природного газа составила 39 млрд 147,2 млн кубометров, нефти - 4 млн 129,8 тыс. тонн", - заявил глава Госкомстата на расширенном заседании кабинета министров, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

Как сообщалось, в июле прошлого года на заседании правительства Аманмухаммедов отмечал, что за шесть месяцев 2025 года добыча природного газа в стране составила 38 млрд 991,4 млн кубометров, нефти - 4 млн 091,5 тысячи тонн. Таким образом, в этом году показатели выросли на 0,4% и на 0,9% соответственно.

Глава Госкомстата также сообщил, что в первом полугодии 2026 года "по сравнению с аналогичным периодом 2025 года рост производства дизельного топлива достиг 0,7%, смазочных масел - 7,2%, нефтяного битума - 39,9%, сжиженных углеводородных газов - 64,5%".