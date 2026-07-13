Алиев указал на попытки внешних сил вовлечь Азербайджан в некие авантюры

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Для Азербайджана единственным риском в настоящее время являются попытки внешних сил вовлечь страну в "какие-то авантюры", сегодня такие попытки носят более угрожающий характер, заявил президент страны Ильхам Алиев.

"Внутренних рисков, ни существующих, ни потенциальных, нет. Все риски (для Азербайджана - ИФ) формируются за пределами наших границ. Что касается рисков политического характера, то они ничтожно малы, рисков, связанных с идеологическими диверсиями, - тоже", - сказал Алиев в понедельник на встрече с участниками IV Шушинского Глобального медиафорума на тему "Миссия медиа в продвижении мира: восстановление истины и возрождение доверия".

По его словам, Азербайджан и общество страны "крепко стоят на ногах".

Алиев отметил, что сегодня единственным риском для страны являются определенные попытки внешних сил вовлечь Азербайджан в "какие-то авантюры".

"Раньше были такие попытки, но они носили больше политический характер. Мы всегда от этого успешно отбивались, и они практически прекратились. Сегодня эти (попытки - ИФ) носят более серьезный и более угрожающий характер", - отметил он, добавив, что с учетом этих вызовов страна планирует укреплять свою безопасность, границы, системы противодействия угрозам.

Президент отметил, что попытки внешних сил повлиять на Азербайджан будут продолжаться и дальше, и предупредил о необходимости быть бдительным.

"В различных конфликтах, существует группа стран, которая тебя поддерживает, и те, кто тебя атакуют. В нашем случае все было совсем по-другому, и нам приходилось отбиваться и физически (в военном плане - ИФ), и политически по всем направлениям. И до сих пор это происходит, поэтому спокойной жизни не будет. Пусть на это никто не рассчитывает", - добавил президент Азербайджана.