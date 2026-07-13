Летняя жара может повысить суточное потребление электроэнергии в Узбекистане до рекордных 280 млн кВт·ч

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Суточное потребление электроэнергии в Узбекистане в период ожидаемой аномальной жары может достичь 280 млн кВт·ч, а максимальная нагрузка на энергосистему - 13-13,3 ГВт, сообщило министерство энергетики республики.

Такие оценки были озвучены на заседании Республиканского штаба по обеспечению стабильной работы объектов топливно-энергетического комплекса в летний период.

В Минэнерго сообщили, что в связи с прогнозируемым резким ростом потребления электроэнергии предприятиям отрасли поручено обеспечить надежную работу электрических сетей и подстанций, усилить круглосуточный режим работы энергообъектов, повысить готовность аварийных бригад и ускорить проведение плановых ремонтных работ.

В целях предотвращения пожаров и аварий поручено усилить контроль за операциями с бензином, дизельным топливом и сжиженным газом. На периоды наиболее высокой температуры воздуха принято решение временно приостанавливать погрузочно-разгрузочные работы со сжиженным газом.

Минэнерго также сообщило, что совместно с Генпрокуратурой, министерством по чрезвычайным ситуациям, "Узэнергоинспекцией" и комитетом промышленной, радиационной и ядерной безопасности будут проведены дополнительные проверки объектов энергетической и топливной инфраструктуры.

Во время аномальной жары в июле 2025 года суточное потребление электроэнергии в Узбекистане впервые превысило зимний максимум. Так, 18 июля оно достигло 272,6 млн кВт·ч против зимнего рекорда в 271,8 млн кВт·ч.

По прогнозу Узгидромета, на текущей неделе температура воздуха на большей части территории республики составит 40-43 градуса, а на юге и в пустынной зоне - до 47 градусов.