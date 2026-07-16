В Узбекистане потребление электроэнергии продолжает бить рекорды из-за жары

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - В Узбекистане суточные потребление и выработка электроэнергии снова достигли рекордных значений на фоне сохраняющейся аномальной жары, сообщило Минэнерго.

"Суточное потребление электроэнергии в Единой энергетической системе Узбекистана (...) достигло 288,1 млн кВт.ч (15 июля - ИФ), что стало новым рекордом. Этот показатель превысил предыдущий летний максимум, зафиксированный 14 июля (284 млн кВт.ч) на 1,4%", - говорится в сообщении.

Суточная выработка электроэнергии в стране 15 июля составила 291,4 млн кВт.ч, что также стало новым рекордом, и на 1,4% превысило предыдущий максимум в 287,3 млн кВт.ч, зафиксированный 14 июля.

Минэнерго вновь предупредило, что в часы пиковой нагрузки в отдельных регионах возможны временные перебои с электроснабжением из-за технических неисправностей в сетях.

По данным Узгидромета, 16-17 июля на территорию Узбекистана продолжат поступать очень горячие воздушные потоки с юга. В самые жаркие дни температура воздуха поднимется до 41-43 градусов на большей части территории страны, а на севере, юге и в пустынных районах - до 44-46 градусов.

С 18 по 20 июля ожидается усиление жары: температура воздуха достигнет 43-45 градусов, а на юге и в пустынной зоне местами до 46-48 градусов.