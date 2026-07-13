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Иран не пустит МАГАТЭ на поврежденные в ходе конфликта объекты

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Иран не согласится допустить инспекторов МАГАТЭ на ядерные объекты, поврежденные в ходе американо-израильских ударов, заявил в понедельник представитель МИД страны Эсмаил Багаи.

"Нет", - ответил он на вопрос о том, согласится ли Иран на такие инспекции. Ответ Багаи приводит агентство IRNA.

В июне гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инспекторы агентства могут посетить Иран в ближайшее время, отметив, что технические переговоры по этому вопросу уже ведутся.

Хроника 28 февраля – 13 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Рафаэль Гросси МАГАТЭ Иран
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